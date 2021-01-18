Ordu'da tek kadın bu işi yapıyor ateş ve asitle uğraşıyor! Erkeklerden daha iyi

Günindi, Ordu’da tek kadın altın ve gümüş ustası olarak çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, pandemi döneminde işlerde yoğunluk azalsa da, insanların birbirlerini sevindirmek adına hediyeler almaya devam ettiklerini ifade etti. Günindi, “Şu an kadın olarak Ordu’da tek ben çalışıyorum. Özel tasarım, tamir, isteğe göre çalışıyorum. Müşterilerimizin siparişlerine göre ürünlerimizi yapıyorum. Kendi özel tasarımlarım var, onları da gerçekleştiriyorum." dedi.