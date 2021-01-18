Ordu'da tek kadın bu işi yapıyor ateş ve asitle uğraşıyor! Erkeklerden daha iyi
ORDU'da yaşayan 29 yaşındaki Yazgı Candan Günindi, yaptığı meslek adına kentteki tek kadın usta olarak üretim yapıyor.
Çocukluk yıllarından annesinin takılarına heves eden ve kendince tasarım üretmeye başlayan 29 yaşındaki Yazgın Candan Günindi, Ordu’daki bir altın imalat atölyesinde takı tasarım ustası olarak çalışıyor. Ordu’da tek kadın usta olarak görev yapan ve yaklaşık 3 yıldır atölyede insanların taleplerine göre altın ve gümüş takılara şekil veren Günindi, vitrinleri süsleyen takıların kendi elinden üretilmesinin mutluluk verdiğini belirtti.
Tasarım konusunda erkeklerden daha iyi olduklarına dikkat çeken Günindi, pandemi sürecinde özel tasarım takıların tercih edildiğini belirtiyor.
Günindi, Ordu’da tek kadın altın ve gümüş ustası olarak çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, pandemi döneminde işlerde yoğunluk azalsa da, insanların birbirlerini sevindirmek adına hediyeler almaya devam ettiklerini ifade etti. Günindi, “Şu an kadın olarak Ordu’da tek ben çalışıyorum. Özel tasarım, tamir, isteğe göre çalışıyorum. Müşterilerimizin siparişlerine göre ürünlerimizi yapıyorum. Kendi özel tasarımlarım var, onları da gerçekleştiriyorum." dedi.
Pandemiden etkilendiğini belirten Günindi "Tasarıma daha fazla yöneliyoruz. Sürekli hediyeleşme söz konusu olduğundan, özel günlerde insanlar özel ürünler istiyorlar. Bu nedenle daha çok üretim yapıyorum. Pandemi biraz etkiledi ama insanlar yine de bu sıkıntılı günlerde birbirlerine hediyeler vererek mutlu etmeye çalışıyorlar. O nedenle işlerde durgunluk olsa da ürünlerimizi yapmaya devam ediyoruz" şeklinde ifade etti.