Ordu'da 'sürpriz olacak' deniyordu son anketi GENAR açıkladı büyük fark ortaya çıktı

İki anket arasında büyük fark

Ankete göre AK Parti Ordu adayı Hilmi Güler, rakiplerini büyük fark atıyor. Güler, yüzde 52,6 alırken, en yakın rakibi AK Parti'den İYİ Parti'ye geçip aday olan Enver Yılmaz yüzde 23.9'da kalıyor. Geçtiğimiz günlerde MAK’ın araştırma sonuçlarına göre İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz, yüzde 39 almıştı. En yakın rakibi mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Hilmi Güler ise yüzde 36'da kalmıştı.