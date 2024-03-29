Ordu'da 'sürpriz olacak' deniyordu son anketi GENAR açıkladı büyük fark ortaya çıktı
Yerel seçimlere sayılı saatler kala son anket sonuçları GENAR'dan geldi. Sürprizin yaşanacağı iddia edilen Ordu'da oy oranları arasındaki büyük fark dikkat çekti.
3 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kala kamuoyu araştırma şirketleri anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son anket GENAR'dan geldi. Dün Balıkesir, Edirne ve Hatay'ı paylaşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, bugün de Ordu ve Antalya'yı açıkladı.
İki anket arasında büyük fark
Ankete göre AK Parti Ordu adayı Hilmi Güler, rakiplerini büyük fark atıyor. Güler, yüzde 52,6 alırken, en yakın rakibi AK Parti'den İYİ Parti'ye geçip aday olan Enver Yılmaz yüzde 23.9'da kalıyor. Geçtiğimiz günlerde MAK’ın araştırma sonuçlarına göre İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz, yüzde 39 almıştı. En yakın rakibi mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Hilmi Güler ise yüzde 36'da kalmıştı.
İYİ Parti Ordu adayı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu kurucu il başkanı oldu. 32 yaşında AK Parti Ordu milletvekili seçilen, Yılmaz, 2014 yılına kadar milletvekilliği yaptı. Yılmaz, 2014-2018 yılları arasında ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.