Ordu'da şubat ayında yasaklanmıştı! O yasak kalkıyor

Dünyada yamaç paraşütü sporu için en uygun sayılı alanlardan biri olan Boztepe’den yamaç paraşütünün yeniden başlatılması için ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk olarak zirvedeki atlama alanının yeniden düzenlenmesi talimatını verdi.