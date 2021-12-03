Ordu'da sivilce enfeksiyonu tekerlekli sandalyeye mahkum etti! Sinir sistemine zarar verdi

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, “Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim.