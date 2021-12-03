Ordu'da sivilce enfeksiyonu tekerlekli sandalyeye mahkum etti! Sinir sistemine zarar verdi
ORDU’nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
Ünye'ye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi’nde 2 yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici’nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti.
Dikici, çalışmak için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi kendisi sıktı. Dikici’nin göbeğinde yara oluşan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine zarar verdi. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.
Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, “Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim.