Ordu'da şaşırtan görüntü! Çöp poşetleriyle tepki gösterdiler
ORDU'da temizlik görevlilerinin çöp poşetleriyle yazdıkları yazı görenleri şaşırttı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde temizlik görevlileri, Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri topladı. Görevliler, çevreyi kirletenlere, çöp poşetleriyle yazdıkları uyarıyla tepki gösterdi.
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Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, her vatandaşın çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.
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İki günde yaklaşık 200 poşet çöp toplayan işçiler, bu poşetlerin bir kısmını Karadeniz şivesiyle "Atma Daa!" yazısı oluşacak şekilde dizdi.
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İşçiler, esprili dille doğaya atılan çöplere tepki gösterirken çevre temizliğine de dikkati çekti.
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