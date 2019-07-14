Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde karşı yönden gelen kamyondan üzerine tomruk düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı - Sayfa 1

ORDU'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi Karadeniz-Akdeniz karayolunda meydana gelen kazada; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gittikleri Ordu'dan Tokat'a dönmek için yola çıkan Fatih Yumşakkaya yönetimindeki otomobilin üzerine, karşı yönden gelen kamyonun kasasından iki tomruk düştü. Tomruklardan biri otomobile çarpıp yere düşerken, diğeri ise üzerinde kaldı. 

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Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı - Sayfa 2

Otomobilde sıkışan Fatih Yumşakkaya ile arkadaşları Muharrem Çelebi ve Mustafa Güner yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen başka bir kamyon şoförü ve bölgedeki köylüler tarafından kurtarıldı.

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Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı - Sayfa 3

Yumuşakkaya ve arkadaşları, çağrılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı - Sayfa 4

Olayın ardından jandarma ekipleri, yoluna devam eden kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

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