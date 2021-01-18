Ordu'da Müslüman aile hayatlarının şokunu yaşadı! Kargoyla 'İncil' gönderdiler
ORDU'da Müslüman aileye gönderilen kargonun içerisinden İncil ve Hristiyanlığa ait dini kitaplar çıktı.
Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aile, 18 yaşındaki çocuklarına gelen bir kargo ile şaşkına döndü. 16 Ocak tarihinde, çocukları E.G.’ye ücretsiz gönderilen kargoyu teslim alan aile, paketi açtıklarında hayatının şokunu yaşadı.
Kartvizit bile gönderdiler: Müslüman olarak dünyaya gelen ve bu şekilde hayatlarını devam ettiren aileye, tanımadıkları bir kişi tarafından, bir kitap firması aracılığı ile ‘İncil’ ve Hristiyan dini içerikli kitaplar ile birlikte kiliselerin adreslerini gösteren bir de kartvizit gönderildi.
Geri gönderecek: Şaşkına dönen baba Osman G., oğlundan şüphelendiklerini dahi belirtirken, 18 yaşındaki çocukları E.G. ise Kur’an-ı Kerim ve İslam dini içerikli kitaplar gelseydi mutlu olacağını, gelen kargoyu ilk fırsatta geri göndereceğini belirtti.
Aralıklarla internet yoluyla alışveriş yapan, kişisel bilgilerini böyle bir kitap firması ile paylaşmamasına rağmen tüm bilgilerinin karşı tarafta olduğunu dile getiren ve bu nedenle isminin açıklanmasını istemeyen 18 yaşındaki E.G., “Öncelikle, kargo firmasından bana bir telefon geldi ve adıma ait kargo olduğu söylendi. Ben böyle bir kargo beklemiyorum, mesaj da gelmedi. Kargoyu babam teslim aldı. Zaten ben internet üzerinden ürün satın aldığım zaman ailemin bilgisi oluyor. Babam kargoyu açtığı zaman, İncil ve Hristiyan dini ile alakalı bazı kitaplar çıktı." İfadelerini kullandı.