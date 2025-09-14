BIST 10.372
Ordu'da karga ile dost olan fındık üreticisi akıllara Yaren Leylek ile Adem Amca'yı getirdi...

Kemal Demirbaş ile fındık hasatı sırasında dost olan karga böyle dostluk görülmedi dedirtti. Demirbaş'ın karga ile verdiği pozlar akıllara 14 yıldır birbirinden ayrılmayan Adem Amca ile Yaren Leylek'i getirdi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi Kemal Demirbaş ile karganın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor. 

Demirbaş, fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık vermesinin ardından sürekli yanına gelen karga ile dostluk kurdu.

Kemal Demirbaş'ın karga ile verdiği pozlar akıllara 14 yıldır birbirinden ayrılmayan Adem Amca ile Yaren Leylek'i getirdi.

