Ordu'da kafasına kalasla vurulan kadın: Öldürmek için vurdular

“Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok”

Saldırıya uğrayan Nevşin Yücel, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ancak halen kendisinin ve ailesinin can güvenliği olmadığını iddia ederek, “Benim, çocuklarımın ve ailemin bu şahıslar yüzünden can güvenliğimiz yok. Ben bir kadın olarak sonuna kadar babamın malını ve mülkü ile kendi malımızı sonuna kadar savunacağım. Ordu Aile Mahkemesi 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi ama bu şahıslar beni sürekli bu da çözüm değil. Ben adalet istiyorum, sonuna kadar da adaletin peşini bırakmayacağım” dedi.