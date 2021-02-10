Ordu'da ilk başta ağaçların üzerine monte etti! 15 yıldır elektriğe para vermiyor
ORDU'da Kenan Gürgezoğlu, güneş panelleri sayesinde elektriğe 15 yıldır para ödemiyor. Gürgezoğlu, bakın bu işi ne kadar mal etmiş.
Kumru ilçesinde yaşayan Kenan Gürgezoğlu, 15 yıl önce Balı Mahallesi’ne inşa ettirdiği evinin çevresindeki ağaçlara merak üzerine küçük güneş panelleri monte ederek, elektrik üretmeye başladı.
Zamanla, ürettiği elektriğin aydınlanma ihtiyacının bir kısmını karşıladığını gören Gürgezoğlu, küçük panellerin sayısını 30’a kadar yükseltti.
Evinin bahçesine ve çevresine yerleştirdiği çok sayıda aydınlatma lambalarını bu sayede ücretsiz olarak kullanan Kenan Gürgezoğlu, 10 adet daha büyük boy güneş paneli alıp montajını yaparak, elektrik üretimini arttırdı.
Gündüzleri elektrik bedava: Gürgezoğlu, evinin içerisinde ve bahçesinde bulunan yaklaşık 40 adet lamba ile aydınlanma ihtiyacını karşılıyor, 220 volta uyarlanabilen sistem ile gündüzleri elektriği bedava olarak kullanıyor.