Ordu'da heyelanın yıktığı 50 ili ilgilendiren yola köprü yapılacak

60 metre uzunluğunda, 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılacak

Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiinde başlatılan çalışmalar ile bu noktaya köprü yapılacağı öğrenildi.