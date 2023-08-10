Ordu'da heyelanın yıktığı 50 ili ilgilendiren yola köprü yapılacak
Ordu'da geçtiğimiz temmuz ayında heyelan nedeniyle yıkılan yola köprü yapımı için servis yolu ve temel açma çalışmaları başladı.
Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi.
Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.
Yolun, Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonrası heyelanlar meydana gelmiş, yolun alt tarafında göçükler oluşurken, elektrik ve telefon telleri devrilmişti. Yolun ulaşıma kapatılan bu etabı yapılan çalışmalar sonrası yeniden açılmıştı.
60 metre uzunluğunda, 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılacak
Heyelan nedeniyle ilk olarak menfezlerin koparak dereye uçtuğu ve ardından da asfalt zeminin çöktüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli mevkiinde başlatılan çalışmalar ile bu noktaya köprü yapılacağı öğrenildi.