Ordu'da ek gelir için araştırıp üretti! Yurt dışından sipariş yağıyor

Uzun süredir fındığın yanında ürün araştırması yaptığını ifade eden Alan, "Yaşadığımız topraklarda ne yetişebileceğini düşünerek yaklaşık 1 yıllık araştırmam olmuştu. Fındığa alternatif değil de 'fındıkla ne üretebiliriz' diye düşündük. Küçük yaşlarda da karşılaştığım salep yetiştiriciliği üzerine araştırmalar yaptım. Toprak analizi ve çeşitli araştırmalar sonucunda salep yetiştirmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.