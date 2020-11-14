Ordu'da domuz bağıyla bağlanan kadını çuvala koyup diktiler! Vahşetin böylesi!
ORDU'dan kan donduran vahşetin haberi geldi. Yaşlı kadın, domuz bağıyla bağlanıp çuvala koyularak ölüme terk edildi. Muhtar evde gördüğü korkunç görüntüyü anlattı.
Olay, Korgan ilçesine bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi.
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Çuvalı da diktiler: Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile boğazından bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği görüldü.
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Öldürüldüğü düşünülen yaşlı kadının evinde ise hırsızlık amaçlı eşyaların kurcalandığı fark edildi.
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Televizyon çalındı: Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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