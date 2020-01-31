Ordu'da doğal gaz borusu patladı
ORDU'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
ORDU'nun Ünye ilçesi Yazkonağı mevkisinin yüksek kesiminden geçen doğal gaz boru şebekesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
Valilik açıklaması
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hatta meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmasıyla itfaiye ekipleri, Botaş ve Aksa firması yetkililerinin bilgilendirildiği ve güvenlik birimlerince çevre güvenliği alındığı vurgulandı.
Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Patlamaya sebep olacak herhangi müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamış ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."