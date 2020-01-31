Ordu'da doğal gaz borusu patladı

Doğal gaz boru hattında meydana gelen yangının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamaya sebep olacak herhangi müdahale tespit edilememiştir. Olayla ilgili can ve mal kaybı yaşanmamış olup, patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşamış ve çevredeki evlerde cam kırılması şeklinde hafif hasarlar meydana gelmiştir."