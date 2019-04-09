Ordu'da denize atlayan kadını, güvenlik görevlisi ve astsubay kurtardı

Olay yerinden geçerken Vedat Akgöz'ün yardım çağrısını duyan Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Kamil Karadeniz de suya atladı. Akgöz ve Karadeniz, boğulmak üzere olan F.K.'yi su yüzeyinde tutmayı başardı.