Ordu'da Avusturya yılanı ortaya çıktı görenler şok oldu kaldı

Her yaz aylarında evine geldiğini söyleyen ev sahibi İsmail Altun, "Ben bahçede evimde oturuyorum. Kışın Ünye'deki evimde yaz aylarında ise buradaki evime geldiğimde yılanları sürekli görüyorum. Gündüzleri benim üzüm asmasına çıkıp uyuyorlar. Beni izliyorlar beni görünce yavaş yavaş benden kaçıyorlar. Onlara dokunmuyorum. Fare ve kertenkele ile beslendiklerini bildiğim için onları öldürmek yada zarar vermek aklımın ucundan dahi geçmiyor. Beni Görünce Yavaş hareket etmelerinden dolayı zehirli olabilirler diye kuşkum vardı.