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Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

ORDU'nun Ünye ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Türker Ç. (40) ile amcası Halit Ç. (80) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

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Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

Büyüyen kavga sırasında Türker Ç., amcası Halit Ç.'ye tabancayla ateş etti.

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Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

Bölgeye gönderilen sağlık ekipleri Halit Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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