Ordu'da arazi kavgası! Amcasını silahla vurarak öldürdü
ORDU'nun Ünye ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.
ORDU'nun Ünye ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Türker Ç. (40) ile amcası Halit Ç. (80) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
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Büyüyen kavga sırasında Türker Ç., amcası Halit Ç.'ye tabancayla ateş etti.
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Bölgeye gönderilen sağlık ekipleri Halit Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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