Ordu'da 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor 150-200 TL'den satılıyor

"Teker teker zorlukla toplanıyor, kilogramı 200 TL"

Dağ çileği toplamanın çok zor olduğunu söyleyen Büşra Kuş, “Çilekleri tek tek topluyoruz. Topladığımız dağ çileklerini kahvaltılık için reçel yaparak tüketiyoruz. Çok topladığımız zaman ihtiyaç fazlasını isteyene satıyoruz. Kilosunu 150 ile 200 TL arasında satıyoruz. Toplamanın büyük emekle olduğunu bildiği için vatandaşlar fiyatlara itiraz etmiyorlar. Talep gerçekten çok fazla oluyor. Pazar yerlerinde bile artık en çok satılan meyvelerin başında geliyor dağ çilekleri. Fındık bahçelerinin zor ulaştığımız yerlerinde daha çok oluyor. Tamamen organik ve çok lezzetli. Yılda birkaç kez aynı yerden topluyoruz. Çilekler çok değerli olduğu için topladığımız yerlerin adresini sadece biz biliyoruz ve kimseye söylemiyoruz” diye konuştu.