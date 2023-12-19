ORC'nin son seçim anketi geldi! O partinin oyları mum gibi eridi
2024 yerel seçimlerine doğru araştırma şirketlerinden seçim anketleri gelmeye devam ediyor. ORC anketine göre 4 parti barajın üstünde görülürken, İYİ Parti'nin oyu yüzde 6.2'ye geriledi.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma Şirketi'nden seçimden aylar sonra ilk kez yeni bir parti oy oranı anketi geldi.
Anketin sonuçlarına göre baraj altında kalan parti şaşırttı. 11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte partilerin aldıkları oy oranları:
AK Parti %36,9
CHP %27,0