ORC'nin son seçim anketi geldi! O partinin oyları mum gibi eridi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma Şirketi'nden seçimden aylar sonra ilk kez yeni bir parti oy oranı anketi geldi.