ORC'nin 'Kim parti kursa oy verirsiniz? anketinden çarpıcı sonuçlar! Hepsi diplerde

ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Anketten çıkan verilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu Ak Parti'ye rakip olacak bir parti görünmüyor.... Verilen yanıtlarda en çok dikkati çeken ise, yaklaşık dört yıldır cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın parti kurması halinde alacağı oy oranı oldu.. İşte anketteki siyasi figürlerlerin parti kurmaları halinde alacağı oy oranları....