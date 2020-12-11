ORC'nin 'Kim parti kursa oy verirsiniz? anketinden çarpıcı sonuçlar! Hepsi diplerde
Ünlü kamuoyu araştırma şirketi ORC, halkın siyasi tercihlerinin nabzını tuttuğu son anketini paylaştı. Seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye soran Orc Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
ORC Araştırma Şirketi son araştırmasında seçmene 'Kim parti kursa oy verirsiniz?' diye sordu. Anketten çıkan verilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu Ak Parti'ye rakip olacak bir parti görünmüyor.... Verilen yanıtlarda en çok dikkati çeken ise, yaklaşık dört yıldır cezaevinde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın parti kurması halinde alacağı oy oranı oldu.. İşte anketteki siyasi figürlerlerin parti kurmaları halinde alacağı oy oranları....
Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz ?
Evet %3,5
Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ?
Evet %7,2
Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz?
Evet %3,6