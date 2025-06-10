ORC’nin Haziran 2025 anketi: AK Parti ile aradaki fark açılıyor mu?
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ORC Araştırma'nın Haziran 2025 tarihli “Siyasi Eğilimler Araştırması” sonuçları dikkat çekti. Bu pazar seçim olsa kim hangi partiye oy verecek ve sonuçlar nasıl şekillenecek?
ORC Araştırma'nın Haziran 2025 tarihli “Siyasi Eğilimler Araştırması” sonuçlarına göre, bu pazar genel seçim yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %31,2 oy oranıyla birinci parti konumunda.
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise %28,6 ile ikinci sırada yer alıyor.
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Ankete göre partilerin oy dağılımı şöyle:
CHP: %31,2
AK Parti: %28,6
MHP: %7,3
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DEM Parti: %7,0
İYİ Parti: %5,1
Zafer Partisi (ZP): %4,5
Yeniden Refah Partisi (YRP): %4,2
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