ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine günler kala anketler paylaşılmaya devam ediyor. ORC'nin yaptığı son seçim anketinin sonuçları tartışıyor. Mart ayında yapılan ankette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu görülüyor.
ORC'nin mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçları tartışılıyor. Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nun oyunun %53,1 olduğu görülüyor. İşte sonuçlar
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ORC'nin 11-15 Mart 2023 tarihinde yaptığı ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye soruldu.
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Millet İttifakı adayı- Kemal Kılıçdaroğlu %53,1
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Cumhur İttifakı adayı-Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan %42,3
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