BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37

ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

|
ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine günler kala anketler paylaşılmaya devam ediyor. ORC'nin yaptığı son seçim anketinin sonuçları tartışıyor. Mart ayında yapılan ankette Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu görülüyor.

ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

ORC'nin mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçları tartışılıyor. Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nun oyunun %53,1 olduğu görülüyor. İşte sonuçlar

114
ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

ORC'nin 11-15 Mart 2023 tarihinde yaptığı ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye soruldu.

214
ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

Millet İttifakı adayı- Kemal Kılıçdaroğlu %53,1

314
ORC'nin anketi doğru mu gibi tartışılan anket sonuçları Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce...

Cumhur İttifakı adayı-Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan %42,3

414