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ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

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ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

ORC Araştırma, 'Vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili' anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en fazla milletvekili bulunduran parti CHP oldu. 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin ardından AK Parti geldi. Listenin ilk başında ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı.

ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

Anket firmalarının yaptığı anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

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ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

EN FAZLA VEKİL CHP'DEN
Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.

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ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil

Listede yer alan milletvekilleri şunları:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

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