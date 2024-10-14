ORC'den şaşırtan anket sonucu! İşte vatandaşın en güvendiği 20 vekil
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ORC Araştırma, 'Vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili' anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en fazla milletvekili bulunduran parti CHP oldu. 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin ardından AK Parti geldi. Listenin ilk başında ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı.
Anket firmalarının yaptığı anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.
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EN FAZLA VEKİL CHP'DEN
Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.
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Listede yer alan milletvekilleri şunları:
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
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