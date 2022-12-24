Oranlar belli oldu enflasyon üzerinde zam dendi! İşte memur ve emeklinin cebine girecek para
Açıklanan asgari ücret sonrasında milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü memur, emekli zammına çevrildi! Son dakika haberine göre memur zammı 3 Ocak'ta belirlenecek. SSK, Bağ-kur emeklisi ve memur zamları ne kadar olacak? Asgari ücretin 8.506 TL olmasından sonra Memur-Sen'den de 'zam' açıklaması geldi. Hesap makineleri devrede, oran hesaplamaları başladı! İşte merak eidlen ayrıntılar
Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin; asgari ücrete gelen zammın ardından memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Memur-Sen de yaptığı yazılı açıklamada 'Asgari ücret artışı örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalı' mesajını verdi.
İşte çalışma ekonomisti Tarkan Zengin'in memur ve emekli zammı yorumu...
'Türkiye'de kayıtlı 17 milyon işçi var. Bunun yüzde 37'si asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla herkesi ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyorlar. Asgari ücret bugün açıklanıyor, uygulama 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Asgari ücretliler ilk maaşlarını 31 Ocak'ta alacaklar.
Şimdiden bugünkü maaşlar asgari ücretle kıyaslanıyor fakat Aralık ayı tüfesiyle birlikte memur, memur emekli ve BAĞ-KUR emeklilerin maaşları belli olacak.
Aralık ayındaki enflasyon tahmini olarak 3 ya da 4 çıkarsa ortalama %18 veya %19 Ocak ayı zammını alacaklar.