Oranlar belli oldu enflasyon üzerinde zam dendi! İşte memur ve emeklinin cebine girecek para

Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin; asgari ücrete gelen zammın ardından memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Memur-Sen de yaptığı yazılı açıklamada 'Asgari ücret artışı örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalı' mesajını verdi.