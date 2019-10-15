Öpüşmeleri olay yarattı Kerem Bürsin'den ilginç Nilperi Şahinkaya itirafı
Güneşi Beklerken adlı Türk dizisiyle ünlenen Kerem Bürsin, katıldığı bir YouTube programında Yaşamayanlar dizisindeki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile ilgili yaşadığı ilginç bir anı anlattı.
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Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından sessizliğe bürünen genç oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. Bürsin, geçmiş dizilerindeki öpüşme sahneleri hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
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Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çektiğini belirten Kerem Bürsin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
- "Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu."
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Soğanlı dürüm yiyip öp beni diyor: "Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu."
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