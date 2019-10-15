Öpüşmeleri olay yarattı Kerem Bürsin'den ilginç Nilperi Şahinkaya itirafı

Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çektiğini belirten Kerem Bürsin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

- "Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu."