Öpüşme ve çapkınlık itirafı şaşırttı! Kardeşlerim yıldızı Onur Seyit Yaran anlattı: Mesaj kutuma...

Üçüncü projendesin. Instagram’da 3 milyondan fazla takipçin var. Çok konuşuluyor, sosyal medya gündemine sık sık giriyorsun. Ama magazinde pek yoksun... Kendini nasıl anlatırsın?

Hırslı, istekli ve gayretli bir adamım. İşime odaklıyım. Dış etkenlerden etkilenmemek için sanırım kendimi kapatıyorum. Üç-dört yakın arkadaşım var. Genelde ya onlarla ya ailemle vakit geçiriyorum. Kendimi dışarıya açmayı pek sevmiyorum. İşime yoğunlaşarak hayatıma devam etmek istiyorum. Zaten ruhumu besleyen şey de işim.