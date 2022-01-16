Öpüşme ve çapkınlık itirafı şaşırttı! Kardeşlerim yıldızı Onur Seyit Yaran anlattı: Mesaj kutuma...
ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Doruk Atakul karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran, bilinmeyenlerini anlattı.
Global Agency’nin kurucusu İzzet Pinto “Bütün dünyanın gözü üstünde” dediği, GQ dergisinden ‘Yılın Yükselen TV Yıldızı’ ödülünü alan genç oyuncu Onur Seyit Yaran, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.
Üçüncü projendesin. Instagram’da 3 milyondan fazla takipçin var. Çok konuşuluyor, sosyal medya gündemine sık sık giriyorsun. Ama magazinde pek yoksun... Kendini nasıl anlatırsın?
Hırslı, istekli ve gayretli bir adamım. İşime odaklıyım. Dış etkenlerden etkilenmemek için sanırım kendimi kapatıyorum. Üç-dört yakın arkadaşım var. Genelde ya onlarla ya ailemle vakit geçiriyorum. Kendimi dışarıya açmayı pek sevmiyorum. İşime yoğunlaşarak hayatıma devam etmek istiyorum. Zaten ruhumu besleyen şey de işim.
Bu ‘gayretli’ adamın hikâyesi nerede başlıyor?
Babam tekstilci, annem ev hanımı. Bir ablam var. Bakırköy’de doğmuşum. O zamanlar Fındıkzade, Çapa’da oturuyormuşuz. Ben ilkokula gidene kadar orada yaşadık. Ardından Tarabya’ya taşındık. Bir koleje yazıldım. Bana benzemeyen çocukların nasıl davrandığını gördüğüm bir yer ve bu da benim için deneyim olmuştu. O dönemlerde satranç hayatıma girdi.
Nasıl?
İlkokul birinci sınıfta okurken satranç öğretmeni sınıfa girdi. Hepimizi ayağa kaldırdı. Kafasına göre dört kişiyi seçti. Ben de onlardan biriydim. Takıma girdim. Ardından bu sayede burs aldım. Her sene İstanbul şampiyonu oluyordum, milli takıma dahil oldum.