Optimar'dan bomba anket! 'Tarikatlar kapatılsın' diyenlerin oranı zirve yaptı! AK Parti'de son durum
Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı. Menzilci GATA Başhekim Yardımcısı 'Boşanmayın ikinci eş alın" dedi. Kamuoyunda tarikatlara yönelik tepki arttı. Optimar araştırmanın son anketinden tarikatlarla ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı. "Tarikatlar denetlensin" diyen AK Partililerin oranı dikkat çekici...
Son dönemde kamuoyunun gündemine gelen tarikatlarla ilgili skandallar toplumun tepkisini yükseltti. Optimar Araştırma'nın "Türkiye'nin nabzı" anketine katılanların yüzde 57.2'si cemaat ve tarikatların 'toplum için zararlı' olduğunu belirterek kapatılmasını istedi. Katılımcıların yüzde 65.9'u cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olması gerektiğini belirtti. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş seçmenin yüzde 46.9 yasaklama kararını destekledi.
Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah 12 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
Türkiye Sakarya Akyazı merkezli Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı ile çalkalandı. Fatih Nurullah, es kayıtlarında küçük kıza cinsel istismarını kabul edip, "Kızlığına helal getirmedim" deyip küçük kızın babasına "İstersen hanımım olarak alayım" dedi ve para teklif etti. Jandarma tarikatın ana dergahını basıp sapık şeyh Fatih Nurullah'ı gözaltına aldı. Mahkeme, Fatih Nurullah'ı "çocuğa cinsel istismarda bulunmak" suçundan tutukladı.
GATA'nın Menzilci Başhekim Yardımcısı gündemi salladı
Türkiye son günlerde ise GATA'nın başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer'in skandal paylaşımlarını konuşuyor. Menzil tarikatı mensubu olduğunu her fırsatta dile getiren Ali Edizer, erkeklere eşlerini aldatıp boşanmak yerine ikinci eş almalarını tavsiye edip Medeni Kanun ve laiklik aleyhine paylaşımlarıyla büyük tepki çekti. Edizer önce GATA'daki görevinden dün de Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla doktorluk mesleğinden açığa alındı.
Yüzde 57 'tarikatlar kapatılsın' dedi
Tüm bu tartışmalar eşliğinde Optimar Araştırma'nın her ay yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketinde "Cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 57,2’lik çoğunluk “Toplum için zararlılar, yasaklanmalı” yanıtı verdi. "Ne faydalı ne zararlıdırlar" diyenlerin yüzde 14.7 olurken “Toplum için faydalılar, olması gerekir” diyenlerin oranı yüzde 11.6’da kaldı.