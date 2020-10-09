Optimar'dan bomba anket! 'Tarikatlar kapatılsın' diyenlerin oranı zirve yaptı! AK Parti'de son durum

Yüzde 57 'tarikatlar kapatılsın' dedi

Tüm bu tartışmalar eşliğinde Optimar Araştırma'nın her ay yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketinde "Cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 57,2’lik çoğunluk “Toplum için zararlılar, yasaklanmalı” yanıtı verdi. "Ne faydalı ne zararlıdırlar" diyenlerin yüzde 14.7 olurken “Toplum için faydalılar, olması gerekir” diyenlerin oranı yüzde 11.6’da kaldı.