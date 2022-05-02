Optimar'dan bomba anket! DEVA Partisi ve İYİ Parti'ye büyük şok! Vatandaşın en büyük sorunu ne?

Çözümü kimden bekliyorlar?

Hayat pahalılığı ve zamlar açısından çok zor bir süreçten geçiliyor. Ama millet bu sorunlara çözüm için muhalefeti işaret etmiyor. Ekonomik sorunlarının çözümünü yine AK Parti’den bekliyor. Halk çare olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor. ‘Sizce bu sorunu hangi parti çözer?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33’ü ‘AK Parti’ diyor.