Optimar'dan bomba anket! DEVA Partisi ve İYİ Parti'ye büyük şok! Vatandaşın en büyük sorunu ne?
OPTİMAR Araştırma'nın 23-28 Nusan tarileri arasında yaptığı anketten özellikle muhalefet kanadını kara kara düşündürecek sonuçlar çıktı. Ali Babacan tek başına seçime girerse ne olur? Vatandaş, ekonomiyi düzeltme konusunda HDP'yi İYİ Parti'den daha çok güveniyor...
DEVA Partisi lideri Ali Babacan seçimlere kendi partilerinin logosuyla gireceklerini açıklayınca Millet İttifakı kanadında bir çalkalanma yaşadı. Optimar’ın mart ayına ilişkin ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketi ise tam bu aşamada geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın, 23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını yazdı. İşte Optimar'ın bomba anketinden çarpıcı sonuçlar...
Ekonomi zirvede
‘Ülkemizin en önemli sorunu’ sorusuna verilen yanıt farklı çıksaydı şaşırırdım ama zamlar ve “ekonomi” çıkması şaşırtmadı. Ankete katılanların yüzde 45.7’si zamları, yüzde 31.5’i ise enflasyonu mart ayının en önemli sorunu olarak işaretlemiş. Ukrayna Savaşı bile yüzde 13.4’le üçüncü sırada geliyor. Tabii herkes kendi yaşam savaşının derdinde.
Ülkemizin en önemli sorunu
‘Ülkemizin en önemli sorunu’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 66.5’i ekonomi derken, yüzde 6.4’ü işsizliği işaret etmiş. Ekonomi ile işsizlik başlığını birlikte topladığımızda ise tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ekonomi, zamlar, hayat pahalılığı ve işsizlik bir süredir birinciliği kimseye kaptırmıyor.
Çözümü kimden bekliyorlar?
Hayat pahalılığı ve zamlar açısından çok zor bir süreçten geçiliyor. Ama millet bu sorunlara çözüm için muhalefeti işaret etmiyor. Ekonomik sorunlarının çözümünü yine AK Parti’den bekliyor. Halk çare olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor. ‘Sizce bu sorunu hangi parti çözer?’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33’ü ‘AK Parti’ diyor.