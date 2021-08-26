Optimar ankette çarpıcı sonuç! Türk halkının yarısı gitmiyor!
Optimar Araştırma Danışmanlık tarafından yapılan ankette vatandaşların tatile gidip gitmeme durumları ve koronavirüsün tatil kararlarını nasıl etkilediği soruldu.
Optimar'ın Türkiye'nin Nabzı Ağustos Ayı araştırmasında katılımcılara bu yaz tatile gidip gitmediklerini soruldu. 2020 yazında katılımcıların %17,5'i tatile gittiğini ya da gideceğini söylerken bu yıl oran %29,2 çıktı. Ancak dikkat çeken diğer bir husus da Türk halkının yarısından fazlası tatil yapmıyor.
Ankette katılımcılara Kurban Bayramı için kurban kesip kesmedikleri de soruldu. Türk halkının yarısından fazlası kurban kestiklerini söylerken geçen seneye göre rakamların arttığı dikkat çekti.
Kurban Bayramında kurban kesip kesmediği sorulan katılımcıların %61,4'ü kurban kestiğini ifade ediyor.
Araştırmaya katılan vatandaşlara salgının tatil planlarını etkileyip etkilemediğini soruldu. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle tatile gitmediğini söyleyenlerin oranı %27,2 iken bu yıl %15,7.