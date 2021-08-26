Optimar ankette çarpıcı sonuç! Türk halkının yarısı gitmiyor!

Optimar'ın Türkiye'nin Nabzı Ağustos Ayı araştırmasında katılımcılara bu yaz tatile gidip gitmediklerini soruldu. 2020 yazında katılımcıların %17,5'i tatile gittiğini ya da gideceğini söylerken bu yıl oran %29,2 çıktı. Ancak dikkat çeken diğer bir husus da Türk halkının yarısından fazlası tatil yapmıyor.