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Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

Barbaroslar dizisiyle ekranlara dönüş hazırlığında olan Engin Altan Düzyatan'ın Pakistan olayıyla ilgili ekipler harekete geçti.

Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

TRT 1'de 5 sezon boyunca ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi rolüyle ünü yurt dışına yayılan 41 yaşındaki Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz aylarda Pakistan’ı ziyaret eden Engin Altan Düzyatan önemli bir markayla işbirliği yapmıştı. 

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Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

 Pakistan’da da oldukça beğenilen Düzyatan, Pakistanlı Blue World City şirketi ile anlaşmış, projelerin marka elçisi olmuştu.

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Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

Yapılan anlaşma bir süre sonra Düzyatan tarafından iptal edilmişti. 

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Operasyon yapıldı gözaltına alındı! Bakanlık Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı uyarmıştı

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre Engin Altan Düzyatan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporların ardından Blue World City ile yaptığı anlaşmadan çekilmişti.

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