Opel'in Yeni Mokka GSE Rally'si tanıtıldı
Opel'in yeni Mokka GSE Rally modeli, ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nda tanıtıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv üreticisi Opel, yeni Mokka GSE Rally ile elektrikli ralli otomobillerinin gelecek versiyonlarına ilişkin bir ön izlenim sunuyor.
Modelin prototipi, Eindhoven kentinin ev sahipliği yaptığı ADAC Opel Elektrikli Ralli Kupası'nın son ayağı ELE Rallisi kapsamında sergilendi. Opel Motor Sporları servis parkını ziyaret edenler, Hollanda'da ilk kez bir rallide yer alan Mokka GSE Rally'nin prototipini yakından inceleme fırsatı buldu.Opel'in seri üretim B-SUV modeli Mokka'nın karakteristik tasarımının yanı sıra yeni renkler, kokpit ve üst düzey teknolojilerle donatılan Mokka GSE Rally, 280 HP elektrikli güç çıkışı ve 345 nanometre torkuyla elektrikli ralli alanında geleceğin adımını temsil ediyor.
Önde sarı fren kaliperleri, arkada sarı jantlar ve diğer ralli tasarım detaylarına yer verilen modelin tavanında hava girişi, siyah kaputun üzerinde beyaz ve sarı harflerle "Mokka GSE RALLY" yazısı bulunuyor.
Çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve yarış şanzımanı ise güçlendirilmiş tahrik milleri ve jant kapaklarıyla, güçlü bir tahrik sistemi sağlıyor.