Opel'den kemer sıkma politikası! 4 bin kişi işten çıkartılabilir
PSA Group'un Almanya birimi Opel, kemer sıkma politikasına gidiyor. Konuyla ilgili olarak 4 binden fazla işçinin işten çıkartılacağı iddia edildi.
PSA Group'un Almanya birimi Opel, 4 bin 100 kişiyi işten çıkartacağı iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre PSA Group'un Almanya birimi Opel, 4 bin 100 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylece Alman üretici satışlardaki düşüş ve teknoloji nedeniyle tasarrufa giden diğer otomobil şirketlerine katılacak.
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Resmi açıklama olmadan önce isminin açıklanmasını istemeyen kaynağa göre Opel, 2025 yılına kadar 2,100 kişiyle yollarını ayıracak.
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Sonrasında ise 2029'a kadar iki kez 1,000'er kişinin işine son verecek. Kaynağa göre Opel konuyla ilgili açıklamayı Salı günü yapacak.
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PSA sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı kabul etmedi.
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