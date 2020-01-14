Opel'den kemer sıkma politikası! 4 bin kişi işten çıkartılabilir

PSA Group'un Almanya birimi Opel, 4 bin 100 kişiyi işten çıkartacağı iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre PSA Group'un Almanya birimi Opel, 4 bin 100 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylece Alman üretici satışlardaki düşüş ve teknoloji nedeniyle tasarrufa giden diğer otomobil şirketlerine katılacak.