Opel Corsa B, 30. yaşını kutluyor, Corsa Electric ise gün sayıyor!
Her zamankinden daha modern, daha dijital ve daha fazla çeşitlilik ile yeni Opel Corsa, 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Opel'in 1993'ten 2000'e kadar üretilen ikinci nesil Corsa modeli, 2023 itibarıyla 30'uncu yaşını kutluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in uzun soluklu başarı hikayelerinden biri olan Corsa, 1993'te yollarla buluşan ikinci nesil ile B segmentinde başlı başına bir dönemin kapanıp yeni bir anlayışın başlamasını sağlamıştı.
1982'deki lansmanından bu yana 14,5 milyonun üzerinde üretilen Corsa, 2021'de İngiltere'nin en çok satılan otomobili ve son iki yılda Almanya'nın en popüler küçük otomobili oldu. Her zamankinden daha modern, daha dijital ve daha fazla çeşitlilik ile yeni Opel Corsa, 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni Opel Corsa, "Corsa Elektrik" adı altında ilk kez iki farklı batarya seçeneğiyle elektrikli olarak satışa çıkıyor. Ayrıca, Corsa'nın 2019'da küçük otomobil segmentinde sunduğu uyarlanabilir Intelli-Lux LED Matrix farlar da optimize edildi. Opel Corsa'yı böylesine büyük bir başarıya götüren belki de en önemli unsur, daha üst sınıflarda görmeye alışkın olunan yeniliklerin, kompakt segment alıcılarına uygun fiyata sunulabiliyor olması gösteriliyor.