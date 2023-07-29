Opel Corsa B, 30. yaşını kutluyor, Corsa Electric ise gün sayıyor!

1982'deki lansmanından bu yana 14,5 milyonun üzerinde üretilen Corsa, 2021'de İngiltere'nin en çok satılan otomobili ve son iki yılda Almanya'nın en popüler küçük otomobili oldu. Her zamankinden daha modern, daha dijital ve daha fazla çeşitlilik ile yeni Opel Corsa, 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.