Onur Ünlü internet sitesiyle hayatını satışa çıkardı taştan Altın Portakal'a kadar

Sitenin ana sayfasında ise, "Onur Ünlü'nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü komple sizin olur, kim bilir?" yazısı yer aldı. Onur Ünlü'nün kurduğu internet sitesi sosyal medyada da ilgi çekti.