Onur Ünlü internet sitesiyle hayatını satışa çıkardı taştan Altın Portakal'a kadar
Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla sıklıkla gündeme gelen Onur Ünlü bu kez ''hayatimisatıyorum.com" adlı internet sitesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kendisinden yaşça küçük oyuncu Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşkla çokça konuşulan yönetmen Onur Ünlü, oldukça ilginç bir projeye imza attı. Eşyalarını satışa çıkaran Onur Ünlü, 'hayatimisatıyorum.com' isimli bir internet sitesi kurdu ve bazı eşyalarını uçuk fiyatlara bazılarını ise makul bir fiyattan satışa çıkardı.
Onur Ünlü, sitenin hakkında kısmında yaptığı açıklamada "Hayatımı satıyorum nedir?" sorusuna "Onur Ünlü'nün yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerlerin satışıdır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Ünlü, bu siteyi sosyal medya hesabı Instagram'dan da duyurdu.
Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, 'Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi' filminde kullanılan klaket ve 'Kırık Kalpler Bankası' filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra, 'Onur Ünlü'ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu' ismiyle bir adet kutu ile üzerinde 'Saçma zamanla anlam kazanır' yazan bardak gibi birçok ürünü satışa koydu. Sitedeki bazı ürünler açık artırmayla, bazıları ise sabit fiyatla alıcısını bekliyor.
Sitenin ana sayfasında ise, "Onur Ünlü'nün nesi var nesi yok satın almak istemez misiniz? İster sabit fiyatlı ürünlere parayı tak diye yapıştırın! İsterseniz açık artırmaya girip, en iyi fiyatı verin ve ürünü kapın! Belki de Onur Ünlü komple sizin olur, kim bilir?" yazısı yer aldı. Onur Ünlü'nün kurduğu internet sitesi sosyal medyada da ilgi çekti.