Onur Tuna Hazal Kaya ile oynayacağı film için forma girdi bakın nasıl zayıfladı
NİŞANTAŞI'nda basın mensuplarının kameralarına yakalanan Onur Tuna, Hazal Kaya ile rol alacağı sinema filmi için kilo verdiğini söyledi.
FOX TV'de yayımlanan reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da rol alan Onur Tuna, şimdilerde yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı. Tuna, Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı 'Benden Ne Olur' adlı kitabı beyazperdeye uyarlanıyor ve Onur Tuna başrolü Hazal Kaya ile paylaşacak.
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Film için hazırlık yapan Onur Tuna, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, verdiği kilolar ile dikkat çekti.
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Muhabirler ile sohbet eden Tuna, Hazal Kaya ile başrolünü paylaştığı sinema filmi 'Benden Ne Olur' için kilo verdiğini açıkladı.
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Onur Tuna, Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbetin ardından aracına binerek uzaklaştı.
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