Onur Tuna Hazal Kaya ile oynayacağı film için forma girdi bakın nasıl zayıfladı

FOX TV'de yayımlanan reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da rol alan Onur Tuna, şimdilerde yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı. Tuna, Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı 'Benden Ne Olur' adlı kitabı beyazperdeye uyarlanıyor ve Onur Tuna başrolü Hazal Kaya ile paylaşacak.