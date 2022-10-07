Onur Şener'in öldürüldüğü gece Casetta Bar'da neler yaşandı? İsmail Saymaz: Soruşturma dosyasına ulaştım

Müzisyen Onur Şener, haftanın dört günü Casetta Bar’da canlı müzik yapıyordu. O gün de 21.30-00.30 arasında sahneye çıkarak, şarkılarını söyledi. Ön sırada peyzaj mimarı olan kız arkadaşı Pelin Tolunay vardı. Şener, program bitiminde Tolunay’a “Arkadaşlarımın eşleri geldi. Birinin doğum günü. Kutlamamız gerekiyor” dedi. Bu sırada, canlı müzik bittiği için müşteriler ayrılıyordu. Birkaç masa kalmıştı. Şener, müşterilerine “Program bitti” dedi. Özellikle erkeklere seslenerek, “Hadi beyler, bizi artık biz bize bırakın” dedi. Şener iki kadın arkadaşıyla sahneye çıktı. O çaldı, arkadaşları eğlendi.