Onur Şener'in öldürüldüğü gece Casetta Bar'da neler yaşandı? İsmail Saymaz: Soruşturma dosyasına ulaştım
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i vahşice öldürmüştü. Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, şarkıcı Onur Şener’in boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasına ulaştı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, o gece Casetta Bar’da neler yaşandığını kişilerin ifadelerinin de yer aldığı soruşturma dosyasındaki bilgilerle şöyle aktardı:
Müzisyen Onur Şener, haftanın dört günü Casetta Bar’da canlı müzik yapıyordu. O gün de 21.30-00.30 arasında sahneye çıkarak, şarkılarını söyledi. Ön sırada peyzaj mimarı olan kız arkadaşı Pelin Tolunay vardı. Şener, program bitiminde Tolunay’a “Arkadaşlarımın eşleri geldi. Birinin doğum günü. Kutlamamız gerekiyor” dedi. Bu sırada, canlı müzik bittiği için müşteriler ayrılıyordu. Birkaç masa kalmıştı. Şener, müşterilerine “Program bitti” dedi. Özellikle erkeklere seslenerek, “Hadi beyler, bizi artık biz bize bırakın” dedi. Şener iki kadın arkadaşıyla sahneye çıktı. O çaldı, arkadaşları eğlendi.
Masalardan birinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak görev yapan Ali Gündüz ve eşi Gözde, İstanbul’dan konuk gelen iş müfettişi İlker Karakaş ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’nde elektrik mühendisi olan Semih Soyalp ile dostları Jale Erberk vardı. Bu arkadaş grubu geç saatlerde gelmişti. Bar tam kapanmak üzereydi. Birer bira içtiler. İçeride Şener, arkadaşlarıyla karaoke şeklinde şarkılar söyleyip eğleniyordu. İlker Karakaş sahneye giderek, Şener’den istek parça istedi. Şener, “Program bitti, çalamam” dedi. Gruptan bir kadın “Biz buranın eski müşterisiyiz” dedi. Ağız dalaşı ve itiş kakış oldu.
Garson Nevzat Tetik: “Şener’le tartıştılar. Şener ‘Sen ne diyorsun lan’ diye bağırınca İlker ‘Sen kimsin, seni s…” gibi karşılık verip küfür etmesi üzerine araya girdik. Gözde Gündüz, Şener’e “Sen ne diyorsun, sen kimsin” diye tepki verince Şener eliyle itekledi. Ali Gündüz, ‘Karımı nasıl iteklersin’ diye saldırınca araya girerek, mekanın dışına çıkardık.”