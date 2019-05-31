Onur Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu! Çarpışma dizisine böyle veda ettiler!

Dizide Zeynep rolünü canlandıran Elçin Sangu, rol arkadaşlarıyla sette çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana.İstemez... Yine görüşürüz...." notuyla paylaştı.