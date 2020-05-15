Onur Saylak 3. kez baba oluyor! Sevgilisi Gözde Yılmaz'ın hamile olduğu ortaya çıktı

2011 yılında hayatını Tuba Büyüküstün ile birleştiren Onur Saylak, Büyüküstün ile olan evliliğinden iki kız çocuğu babası olmuş, ikiliğinin evliliği 2017 yılında bitmişti. Şimdilerde ise ortaya atılan iddiaya göre Onur Saylak, yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Magazin kulisleri bu haberle epey bir çalkalandı.