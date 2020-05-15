Onur Saylak 3. kez baba oluyor! Sevgilisi Gözde Yılmaz'ın hamile olduğu ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün ile 2017 yılında boşanan Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Onur Saylak, 3. kez baba oldu.
2011 yılında hayatını Tuba Büyüküstün ile birleştiren Onur Saylak, Büyüküstün ile olan evliliğinden iki kız çocuğu babası olmuş, ikiliğinin evliliği 2017 yılında bitmişti. Şimdilerde ise ortaya atılan iddiaya göre Onur Saylak, yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Magazin kulisleri bu haberle epey bir çalkalandı.
Tuba Büyüküstün ile evliliğinin bitmesinin ardından ise Onur Saylak 3 yıldır Gözde Yılmaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü isimlere menajerlik yapan Yılmaz, iddialara göre şimdilerde hamile.
Onur Saylak'ın üçüncü kez yeniden baba olma heyecanı yaşadığı da magazin kulislerinde konuşuluyor.
Peki, Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir?
Medya sektöründe kariyer yapan Gözde Yılmaz, mesleğe muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik görevini sürdürdü.