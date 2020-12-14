Onur Saylak 3. kez baba oldu menajeri Gözde Yılmaz'la evlenmişti
Onur Saylak, geçtiğimiz aylarda menajeri Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Saylak, geçtiğimiz gün üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Tuba Büyüküstün ile 2017 yılında boşanan Onur Saylak, geçtiğimiz aylarda menajeri Gözde Yılmaz ile aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz aylarda sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. 3 yıldır birlikte olduğu Yılmaz ile mutlu bir ilişkisi olan çiftin erkek bebekleri oldu.
Öte yandan 2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.
Peki, Onur Saylak kimdir?: 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır oyunculuğu ile büyük başarı yakalayan Onur Saylak, son yıllarda yönetmen kimliği ile de birçok başarılı projeye imza atmıştır.