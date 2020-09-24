Onur Şan eşi Büşra Aköz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Türküleri ve buğulu sesi ile kendine has hayran kitlesi olan sevilen sanatçı Onur Şan uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Özel hayatı ile merak edilen Onur Şan'ın 2008 yılında Seda Sayan ile olan evliliği çok konuşulmuştu. Peki Onur Şan kiminle evli, eşi kimdir?