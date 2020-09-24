Onur Şan eşi Büşra Aköz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Türkülerin sevilen sesi Onur Şan özel hayatı ile merak konusu oldu. 2 yıl Seda Sayan ile evli kaldıktan sonra boşanmış ve uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Onur Şan ikinci evliliğini 2015 yılında Büşra Aköz ile yaptı. Peki 39 yaşındaki Onur Şan'ın eşi Büşra Aköz kimdir ne iş yapıyor?
Türküleri ve buğulu sesi ile kendine has hayran kitlesi olan sevilen sanatçı Onur Şan uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Özel hayatı ile merak edilen Onur Şan'ın 2008 yılında Seda Sayan ile olan evliliği çok konuşulmuştu. Peki Onur Şan kiminle evli, eşi kimdir?
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Türkücü Onur Şan bir dönem Seda Sayan ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve çift 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan Seda Sayan ve Onur Şan evliliği 2010 yılında bitmişti.
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Bu ayrılığın ardından uzun süre sessiz kalam Onur Şan 2015 yılında sessiz sedasız Kübra Aköz ile evlendi.
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Büşra Aköz’le hayatını birleştiren türkücü, o dönem yaptığı bir açıklamada bar ve gece kulübünde sahne almayı bıraktığını açıklamıştı.
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