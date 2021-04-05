Onur kırıcı sözlerin cezası kesildi Barbaros Şansal Bircan Bali ve Ece Erken'i şikayet etmişti
Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken ve Bircan Bali, 2019 yılında programda sarf ettikleri sözlerle Barbaros Şansal'a hakaret ettikleri gerekçesiyle cezaları kesildi.
2019 yılında Barbaros Şansal, defilesini görüntülemek için gelen Beyaz TV muhabirlerine ise izin vermedi. Muhabirlerin defilenin bulunduğu alanın dışına çıkmasını isteyen Şansal, güvenlik görevlilerinden duruma müdahale etmesini istedi. Bu olay üzerine Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, hakaret dolu sözler sarf etti.
Barbaros Şansal'ın şikayeti üzerine Ece Erken ve Bircan Bali, 2019 yılında programda sarf ettikleri sözlerle Şansal'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin programdaki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu belirtildi.
Sanıkların basın yoluyla alenen hakaret suçu işledikleri öne sürülen mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 3 ay 15'er günden 2 yıl 4'er aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.