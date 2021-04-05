Onur kırıcı sözlerin cezası kesildi Barbaros Şansal Bircan Bali ve Ece Erken'i şikayet etmişti

2019 yılında Barbaros Şansal, defilesini görüntülemek için gelen Beyaz TV muhabirlerine ise izin vermedi. Muhabirlerin defilenin bulunduğu alanın dışına çıkmasını isteyen Şansal, güvenlik görevlilerinden duruma müdahale etmesini istedi. Bu olay üzerine Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, hakaret dolu sözler sarf etti.