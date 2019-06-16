Onur Büyüktopçu'nun yeni işi belli oldu Yemekteyiz'den apar topar ayrılmıştı
Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programıyla yollarını ayırarak yerini Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu, çok konuşulacak bir proje ile ekranlara geri dönecek.
İlk olarak Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı öne sürülen Onur Büyüktopçu, çok geçmeden sunuculuk görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yeni sezonda Yemekteyiz programını sunacak kişinin Seda Sayan olmasının ardından ise sevilen oyuncunun yeni projesi merakla beklenir hale gelmişti. İşte Onur Büyüktopçu'nun ekranlardaki yeni projesi...
Yarışmadaki sunumuyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Onur Büyüktopçu, önümüzdeki sezon Show TV'de olacağını sosyal medya hesabından merak eden takipçilerine duyurdu. Büyüktopçu'nun yeni projesinin adının ise 'Damat Bayıldı' olması bekleniyor.
Yemekteyiz'den ayrılmasıyla programın sevenlerini üzen Onur Büyüktopçu'nun yerine gelecek isim ise merak konusu olmuştu. Ilıcalı, yeni sezon çekimlerinin Seda Sayan ile gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
Peki Onur Büyüktopçu kimdir?: Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.