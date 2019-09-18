Onur Büyüktopçu hakkında flaş gelişme Yemekteyiz'i bırakıp Show TV'ye geçmişti
Yemekteyiz'deki yerini Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu'nun, Show TV'deki Damat Bayıldı programıyla ilgili büyük şok yaşadı.
TV8 ekranlarındaki Yemekteyiz yarışması ile şöhretine şöhret katan Onur Büyüktopçu bu sezen Show TV'ye geçmişti. İzleyicinin önüne Damat Bayıldı programı ile çıkan Onur Büyüktopçu reytinglerde şok üstüne şok yaşadı. İlk 60'a bile giremeyen programın fişini Show TV'nin çekme kararı aldığı söyleniyor.
26 Ağustos'ta yayın hayatına başlayan Damat Bayıldı'nın ilk üç hafta aldığı reyting sonuçları, Show TV'yi tatmin etmedi. İlk iki bölümde 1 reyting almayı başarabilen program, 3. bölümün ardından düşüşe geçti.
İlk 60'a bile giremiyor: Damat Bayıldı son on bölümde ortalama 0.5 reyting alırken sıralamada ilk 60'ı bile artık göremiyor. Bu sonuçlara göre kanalın bu programa daha fazla zaman ayırması beklenmiyor.
En az 1 reyting alması bekleniyor: Damat Bayıldı programının yayına devam edebilmesi için en az 1 reyting alabilmesi lazım. Aksi takdirde Show Tv Damat Bayıldı’yı çok fazla yayında tutmayacak.