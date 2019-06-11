Onur Büyüktopçu gitmişti! Acun Ilıcalı Yemekteyiz sunucusunu açıkladı

Hatırlanacağı gibi Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sezon Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu. Büyüktopçu yaptığı açıklamada, "Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamayı boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak" dedi.