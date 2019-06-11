Onur Büyüktopçu gitmişti! Acun Ilıcalı Yemekteyiz sunucusunu açıkladı
TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz için Acun Ilıcalı kararını verdi. Onur Büyüktopçu ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, yarışmayı kimin sunacağını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Onur Büyüktopçu'nun yerine gelen isim;
Reytinglerde Zuhal Topal'a yenilen Yemekteyiz programı için Acun Ilıcalı hamlesini yaptı ve ünlü ekran yüzü ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonlarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü sanatçı Seda Sayan yemek programı sunmaya hazırlanıyor.
Acun Ilıcalı böyle duyurdu
Acun Ilıcalı aldığı kararı sosyal medya hesabından "Seda Sayan Yemekteyiz yarışmasının önümüzdeki sezon sunucusu olacak, heyecanla bekliyoruz" diyerek projeyi duyurdu.
Seda Sayan geçen sezon O Ses Türkiye jüri üyeliğine başlamıştı. Yemekteyiz'in sunucusu olmayı kabul eden Seda Sayan'ın jürilikten ayrılıp ayrılmayacağına dair bir bilgi verilmedi. Yeni sezonda izleyici bekleyip görecek.
Hatırlanacağı gibi Yemekteyiz yarışmasını geçtiğimiz sezon Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu sunuyordu. Büyüktopçu yaptığı açıklamada, "Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamayı boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet yeni sezonda Yemekteyiz'de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak" dedi.