Onur Buldu evlendi eşi öğretmen! Güldür Güldür Show'un Bilal'i

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile hayatını birleştirdi. Buldu ve eşi Duygu Kozoğlu, Etiler'de nikahlarını Onur Buldu'nun evinin bahçesinde kıydılar.