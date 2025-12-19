Onur Akın öyle bir kaza geçirdi ki! Tepkisi olay...

''AZ KALSIN NALLARI DİKİYORDUM''

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Onur Akın, yaşadıklarını esprili bir dille anlattı: "Karlı havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi. Atların üstüme basıp ezmemesi büyük şans oldu. Az kalsın sanat için nalları dikiyordum, Allah korudu." Şans eseri atlar üzerine basmayan sanatçı, ciddi bir yaralanma olmadan kurtuldu. Doğa ve hayvan motiflerini kliplerinde sıkça kullanan Akın, daha önce "Seviyorum Seni" klibinde yaşanan koyun kazasıyla da gündeme gelmişti.