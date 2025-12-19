Onur Akın öyle bir kaza geçirdi ki! Tepkisi olay...
Yılkı atlarıyla meşhur Kayseri’nin Hörmetli köyünde klip çeken sanatçı Onur Akın, çekim sırasında bir atın çarpmasıyla yere düştü. Şans eseri ezilmeden kurtulan Akın, "Sanat için az daha nalları ben dikiyordum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Ünlü özgün müzik sanatçısı Onur Akın, yeni şarkısı "Sen Gidersen" için çekilen klibin Kayseri etabında büyük bir tehlike atlattı. Yılkı atlarının ani koşusu sırasında çarpma sonucu yere düşen 58 yaşındaki sanatçı, ezilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sevenleri endişeyle beklerken, Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
KAZA NASIL OLDU?
"Sen Gidersen" şarkısının klibi, yönetmen Burak Yıldırım gözetiminde Kapadokya, Niğde'nin Kemerhisar ilçesi ve Kayseri'de toplam 2,5 gün sürdü. Kayseri'nin Hörmetli köyünde gerçekleştirilen sahnelerde, doğa ve hayvan temalı çekimler sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Arkadan koşan yılkı atlarından biri Onur Akın'a çarptı ve sanatçı şiddetli bir şekilde yere düştü.Set ekibi hemen müdahale ederken, çekimlere kısa süre ara verildi. Karlı ve çamurlu zemin, olası kırıkların önüne geçti.
''AZ KALSIN NALLARI DİKİYORDUM''
Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Onur Akın, yaşadıklarını esprili bir dille anlattı: "Karlı havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi. Atların üstüme basıp ezmemesi büyük şans oldu. Az kalsın sanat için nalları dikiyordum, Allah korudu." Şans eseri atlar üzerine basmayan sanatçı, ciddi bir yaralanma olmadan kurtuldu. Doğa ve hayvan motiflerini kliplerinde sıkça kullanan Akın, daha önce "Seviyorum Seni" klibinde yaşanan koyun kazasıyla da gündeme gelmişti.
ONUR AKIN KİMDİR?
Müzisyen, Şarkıcı, Besteci, Şair, Şarkı Sözü Yazarı. 6 Mart 1967'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi.