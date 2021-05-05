Önüne ne gelirse yiyor Türkiye'ye giriş yaptı! Toprağın 12 santim altına gizliyor
Bu yıl Afrika'da ortaya çıkan çöl çekirgeleri Türkiye'nin Şanlıurfa ilçesinde görüldü. Prof. Dr. Ali Satar, Suriye'nin başkenti Şam'ı istila eden çekirgelerin güney rüzgarlarıyla Türkiye'ye gelmeye başladığını söyledi.
Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap yarımadasında ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Suriye'nin başkenti Şam'da daha sonra da güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Türkiye’ye geldi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türkiye Yaban Hayatı Derneği sosyal medya sayfasına gönderilen bir fotoğraf ile çöl çekirgelerinin Türkiye’ye de giriş yaptığı tespit edildi.
Eğer dikkat edilmezse...
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla hareket ettiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, sürü halinde gelmeseler de ülkeye çok az sayıda gelmeye başlayan çöl çekirgelerinin, ilaçlama yapılmaması ve çiftçilerin de dikkat etmemesi halinde Türkiye için de bir tehdit oluşturma ihtimali olduğunu ifade etti.
Önüne ne gelirse yiyor: Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çok kısa bir sürede yumurtlayarak ergin hale gelen çekirgelerin önlerine ne geldiyse yediklerini vurguladı.