Önümüzdeki 3 gün ilişkiler için çok kritik, aman dikkat! Sakın bunları yapmayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
Her dediği çıkan Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve 24 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bugün ilişkiler için çok kritik bir gün... Verdiğiniz ani kararlarla her şey yerle bir olabilir, sakin olmakta fayda var. Kafanızı karıştıran maddi sorunlar son bulabilir. Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Bugün Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek; Yediklerimizi-öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Hamur işlerinden en uzak durulması zamanlar, kilo alma zamanları çünkü... Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacaktır.
Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atmak için harika bir gün. Üretime geçmek, iş-proje üretmek için süper bir gün, yalnız ağır hareket edebiliriz.
Koşullarımızı, kendimizi pek de riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Para ile ilgili konuları halletmek, para kazanmak için süperella bir gün. Zam istemek içinde keza öyle. Boğaz bölgesi hassastır, tutulma, ses kısıklığı, boğaz ağrıları, şişlikler, iltihaplara dikkat.