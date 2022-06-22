Önümüzdeki 3 gün çok önemli, aman dikkat! Bunları sakın yapmayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...
Her dediği çıkan Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve 22 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bugünlede tutkuya, yoğunluğa ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Aman dikkat, yanlış kararlar verip yolda kalmayın. Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Venüz ile Pluton arasında üçgen açı olacak. Etki süresi aşağı yukarı 3 gün... İlişkilerde tutku, yoğunluk, psikolojik tatmin ihtiyacının arttığı zamanlardayız. Özel hayatta derinleşme zamanı... Mevcut ilişki ve ortaklıklarda beğenmediğiniz durumları değiştirmek-dönüştürmek için doğru zaman geldi.
Bu aralar yeni başlama ihtimali olan ilişkiler çok daha tutku ve libido dolu olabilir. Hatta uzun süreli ilişkiler veya ortaklıklar da başlayabilir. Yalnız, takıntılara dikkat etmek gerekir.
Kimseye belli etmeden finansal anlamda gizlilik içinde hareket etmek mümkün. Yatırımların, para biriktirmenin, daha çok para kazanmanın peşinde koşabilirsiniz. Gizli bir hesap açabilir, birikim yapmak isteyebilirsiniz.