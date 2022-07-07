Onu yıllardır Barış Manço ismiyle tanıdık... Meğer gerçek faklıymış duyduğunuzda inanamayacaksınız!
7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllere taht kuran, pop müziğinin öncülerinden olan, büyük küçük herkesin dilindeki şarkılarla hafızalara kazınan unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun gerçek ismi duyanları şaşkına çevirdi. Barış Manço ismiyle tanınan merhum sanatçının kaç ismi olduğunu oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. İşte o isimleri ve hikayeleri...
Pop müziğinin öncü isimlerinden olan, şarkıları dillere dolanan, 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllere taht kuran, büyük küçük herkesin dilindeki şarkılarla hafızalara kazınan unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun gerçek ismi hayranlarını şoke etti. h Barış Manço ismiyle yer alan merhum sanatçının kaç ismi olduğunu oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. İşte o isimleri ve detayları...
Özel hayatı merak konusu oldu
Usta sanatçı Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. 2 Ocak 1943 doğumlu olan Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri, günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Gerçekle hayranlarını şaşırttı
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.
1943'te dünyaya geldi
Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.