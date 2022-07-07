Onu yıllardır Barış Manço ismiyle tanıdık... Meğer gerçek faklıymış duyduğunuzda inanamayacaksınız!

Pop müziğinin öncü isimlerinden olan, şarkıları dillere dolanan, 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllere taht kuran, büyük küçük herkesin dilindeki şarkılarla hafızalara kazınan unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun gerçek ismi hayranlarını şoke etti. h Barış Manço ismiyle yer alan merhum sanatçının kaç ismi olduğunu oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. İşte o isimleri ve detayları...